Quatre ânes retrouvés morts en quelques heures dans un enclos pédagogique de Metz

Un dimanche noir pour l'association CPN (Connaître et protéger la nature) Coquelicots à Metz. Quatre de ses six ânes sont décédés ce week-end, à quelques heures d'intervalle, dans leur enclos de l'Espace des Compagnons à poils et à Sabots.

Sur sa page facebook, CPN Coquelicot explique : "Nous sommes au regret de vous annoncer les décès hier de Gaston à 10h, Modestine à 11h, Marius à midi et Jeannot à 15h".

Des plantes toxiques données aux animaux "certainement sans malveillance"

La cause de la mort des équidés ne fait guère de doute pour les membres de l'association. Ils évoquent : "Des arrêts cardiaques vraisemblablement dus à l'ingestion d'If (Taxus baccata) retrouvé à l'enclos et très certainement donné sans malveillance."

Une intoxication contre laquelle il n'existe pas d'antidote : "nous n'avons pu que les accompagner dans leur dernier souffle avec notre affection", précise l'association.

Ce drame est l'occasion de rappeler qu'il ne faut pas nourrir les animaux sans avoir demandé conseil auparavant, certains végétaux pouvant s'avérer toxique, même s'ils ressemblent à des plantes comestibles pour les animaux.

CPN Coquelicots précise que l'heure de l'enlèvement des corps sera communiquée, pour éviter à des enfants d'assister à la scène.

Épargnés, les deux autres ânes ont été déplacés provisoirement dans l'enclos des chèvres.