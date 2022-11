Quatre ans après la disparition de Tiphaine Véron, "de nouveaux crimes relancent l'enquête au Japon"

Ce lundi 28 novembre, Damien Véron sort d'un rendez-vous avec la police locale de la région de Nikko au Japon. C'est là que sa sœur Tiphaine, éducatrice à Poitiers, est portée disparue depuis juillet 2018. "Il n'y a pas de nouveaux dans l'enquête, précise-t-il. Mais l'équipe de police a changé et je voulais évoquer aussi d'autres cas assez proches. Comme cette personne retrouvée démembrée dans une valise en début d'année". Arrivée au Japon, la semaine dernière, Damien Véron va y rester jusqu'à la mi-décembre. "Le contact avec la police locale est bon" indique-t-il à France Bleu Poitou.

Retour au Japon, trois ans après son dernier voyage

"C'était important de revenir au Japon, pour renouer ce contact avec les enquêteurs, mais aussi les gens de Nikko qui continuent de mettre des affiches et distribuer des flyers," raconte Damien. "L'inquiétude est bien là, autour du cas de Tiphaine, mais pas seulement". Il va aussi rencontrer des enquêteurs privés et des journalistes spécialisés. Il est accompagné d'une amie, l'aidant pour la traduction. "Nous espérons toujours le transfert de l'affaire au pôle Cold Case de Nanterre ", avance-t-il. Cela permettrait le déplacement d'un juge d'instruction français. À Poitiers, le dossier est aujourd'hui clos . "Le Japon et la France fonctionnent de façons très différentes, alors le déplacement d'un juge spécialisé est essentiel".

Un rencontre avec l'ambassadeur de France au Japon le 13 décembre

Le rendez-vous le plus important de Damien Véron lors de ce voyage est prévu le 13 décembre. Il pourra poser toutes ses questions à l'ambassadeur de France au Japon. "On a préparé des questions avec notre avocate pour préparer la venue éventuelle d'un juge d'instruction". Le frère de Tiphaine assure que le soutien diplomatique est toujours important.