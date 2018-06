Ajaccio, France

Hubert Boiron, ancien agriculteur isérois de 82 ans, faisait partie d’un voyage organisé en Corse par la FDSEA, avec sa femme, pour fêter leurs noces d'or. Le groupe de 49 retraités avait débarqué le 16 septembre 2013 à Calvi. Le 18 septembre, après être passés par Porto, les touristes arrivent à Ajaccio vers 14 heures et débutent la visite de la cité impériale, accompagnés d’une guide, par une visite de la Parata, puis celle de la grotte de l'Empereur. Ils font ensuite un tour dans la vieille ville, avec un passage devant la maison Napoléon. Vers 17h40, le groupe quitte ce site en direction de la rue Bonaparte pour rejoindre, en file indienne, le car qui est stationné à la gare routière et maritime. Le groupe se scinde alors en deux à cause de travaux présents le long de la chaussée. Au moment de reprendre les bagages pour se rendre à l’hôtel du golfe, l’épouse d'Hubert Boiron se rend compte de son absence et rebrousse chemin pour le retrouver. En vain.

Videosurveillance

Son mari n'avait ni l'adresse de l'hôtel ni celle du restaurant où le groupe devait dîner.

Les premières recherches et l’étude de la vidéo surveillance ont permis de savoir que vers 20h30, Hubert Boiron avait été vu par des vigiles qui filtraient les véhicules désirant entrer sur le quai d’embarquement du port de commerce, auxquels il aurait demandé s’ils n’avaient pas croisé un groupe, leur expliquant qu’il devait le rejoindre au restaurant puis à l’autocar.

Ce même soir, une salariée de la SNCM, affirmait l’avoir empêché de monter à bord du Daniel Casanova car il n’avait pas de billet. Il lui avait indiqué qu’il devait rejoindre son groupe dans le restaurant du navire puis redescendre à la fin du dîner. Selon elle, Hubert Boiron ne semblait pas être en possession de l’ensemble de ses moyens.

Un an et demi de recherches et une affaire classée

De nombreuses personnes ont été auditionnées, des recherches avec des chiens ont été entreprises, près de quatre-vingt plongées ont été effectuées. Mais le retraité, qui n’a plus jamais donné signe de vie, n’a jamais été retrouvé.

Carte vitale, comptes bancaires, téléphonie, rien n’a permis aux recherches d’avancer et l’affaire a été classée sans suite en avril 2015.

Des enquêteurs spécialisés

Mais la famille a décidé de ne pas abandonner. La fille et la petite-fille d’Hubert Boiron se rendent régulièrement dans l’île et ont pris contact avec une association, l’ARPD, Assistance et Recherche Rhône-Alpes, fondée en 2003, qui intervient auprès des familles touchées par la disparition d’un proche.

Serge et Bernadette Dincq, de l'ARPD, sont venus à Ajaccio enquêter sur la disparition d'Hubert Boiron © Radio France - Jérôme Susini

Cette semaine, deux « enquêteurs » de l’association sont venus en Corse, sur les traces d’Hubert Boiron. Serge et Bernadette Dincq sont restés une semaine à Ajaccio. « La famille nous a demandé de faire des recherches», raconte Serge Dincq. « Et ce qu’il y a d’extraordinaire c’est que quand on parle aux gens et aux commerçants de la ville, tout le monde à Ajaccio se souvient de Mr Boiron et de cette affaire qui a marqué l’esprit d’Ajaccio. »

Serge Dincq, "l'affaire a marqué Ajaccio" Copier

Mais les recherches de cette semaine sont elles aussi restées vaines. « Les gens sont gentils, ils nous ont donné des renseignements, mais on ne trouve rien ! il s’est volatilisé. Mais il doit y avoir des personnes qui savent, qui ont vu quelque chose. »

Bénévoles

Le couple repart jeudi matin sur le continent mais voudrait pouvoir s’appuyer sur des relais locaux. « Notre association n’a pas d’antenne en Corse », poursuit Serge Dincq, « c’est pour ça que _nous aimerions trouver des bénévoles pour nous aider_, pour ce cas-là et pour d’autres cas qui pourraient venir. »

Serge Dincq, "il nous faut des bénévoles" Copier

Vous pouvez contacter l’association par mail contact@arpd.fr, par courrier à l’adresse A.R.P.D, 15 avenue Denfert Rochereau, 42000 Saint-Etienne ou via le site internet www.ardp-idf.org.