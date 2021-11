Quatre ans après la plainte pour viols et agressions sexuelles, l'affaire Guittet toujours à l'instruction

L'émission de France 2 Envoyé Spécial consacre ce jeudi 4 novembre un documentaire aux abus sexuels de médecins. Parmi les affaires qui seront mentionnées se trouve le cas de Jean-Paul Guittet. Ce psychiatre manceau a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles en janvier 2018, après la plainte d'une patiente en décembre 2017.

Bientôt quatre ans après les faits, le dossier est toujours à l'instruction. "Nous sommes dans des délais extrêmement longs, l'instruction au Mans est sinistrée compte tenu du nombre de dossiers actuellement en cours", explique l'avocat de la plaignante, maître Jean-Baptiste Vigin. "Il y a eu la crise du covid et je pense que le pôle de l'instruction manque cruellement de magistrats."

Des accusations entre 2001 et 2017

En attendant, la situation pèse sur la victime présumée qui confie vivre très mal et ne pas comprendre la lenteur de la procédure. Elle accuse ce docteur d'avoir abusé d'elle à plusieurs reprises durant 16 années. Cela aurait commencé en 2001, lorsqu'elle est devenue sa patiente et se remettait du décès de son mari. La plaignante explique s'être sentie vulnérable et sous emprise.

Elle dit avoir eu un déclic fin 2017, lorsqu'éclate l'affaire Weinstein, ce producteur américain accusé notamment de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs actrices. Un mois plus tard, elle décide de porter plainte. Le psychiatre, mis en examen, évoquait à l'époque des relations sexuelles consenties et niait les accusations de viols et d'agressions.

Des faits proscrits

Depuis 1980, au moins quatre autres patientes ont accusé Jean-Paul Guittet d'agissements similaires, à l'Ordre des médecins ou par des plaintes. A chaque fois, la justice a classé les affaires sans suites puisque le délai de prescription de dix ans était dépassé (un délai passé à vingt ans pour les affaires de viol en mars 2017). Si les faits ne sont pas pénalement qualifiables, ils devraient tout de même alimenter le dossier.

"Pour le juge d'instruction, ça permet de comprendre le modus operandi, ces victimes qui n'ont pas été reconnues ont été entendues en tant que témoins", précise maître Jean-Baptiste Vigin. "Donc le juge se sert de ces différents cas pour son analyse et faire prévaloir la vérité." Reste maintenant à savoir quand cette affaire déboucherait sur une audience. "Le temps que le dossier soit conclu, on ne s'attend pas à un procès avant fin 2022, voir début 2023."