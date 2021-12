Quatre ans après le drame de Millas, l'enquête est désormais bouclée

Ce mardi, on célèbre le quatrième anniversaire du drame de Millas. Le 14 décembre 2017, six collégiens sont morts dans la collision de leur bus scolaire avec un TER. Le procès, qui se tiendra à Marseille, pourrait avoir lieu au cours du premier semestre 2022.

Le 14 décembre 2017, six collégiens trouvaient la mort et deux autres étaient gravement blessés dans la collision de leur bus scolaire avec un TER, au passage à niveau de Millas. Quatre ans plus tard, l'enquête est désormais bouclée, et ce mardi 14 décembre 2021, un nouvel espace de mémoire sera inauguré sur les lieux du drame autour de la stèle : "le jardin des petits anges".

En attente de réponses

Une date d'anniversaire qui va forcément replonger les proches des victimes dans une douleur immense pour Maître Corinne Serfati, l'avocate de la famille d'une des victimes. "Pour ces familles, chaque jour, est difficile et les dates anniversaires sont extrêmement douloureuses. Et alors que le temps apaise la douleur et permet un travail de deuil, pour les parents que je représente, ce deuil est impossible. Que le procès se tienne est un moment très important pour les victimes. Il est impératif qu'on puisse avoir une date, même si le procès sera très douloureux".

Quatre ans après le drame, l'enquête est désormais bouclée. Toutes les expertises ont été réalisées et l'ensemble des recours ont été purgés. Les différentes parties attendent désormais l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. C'est désormais une question de mois pour ce procès qui pourrait se tenir au cours du premier semestre de l'année prochaine. Il se déroulera à Marseille puisque c'est le parquet de la citée phocéenne et son pôle spécialisé dans les accidents collectifs qui ont chapeauté l'enquête.

à lire aussi Première reconstitution sur les lieux de l'accident de Millas

Pendant plusieurs semaines, les débats s'annoncent techniques puisque deux versions vont s'affronter pour savoir si les barrières du passage à niveau étaient baissées ou non. Une seule personne sera sur le banc des prévenus : la conductrice du bus scolaire. Elle a été mise en examen pour homicide et blessures involontaires par imprudence. Pour ces faits, elle encourt jusqu'à sept ans de prison et 100 000 euros d'amende.

Finalement, le médecin de la conductrice n'est pas poursuivi. Les parties civiles lui reprochaient d'avoir prescrit pendant sept ans un somnifère à la conductrice, alors que le traitement ne doit pas dépasser quatre semaines.