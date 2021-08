Une stèle en hommage à Marina Fuseau, quatre ans après le meurtre à Poitiers de l'éducatrice spécialisée

Quasiment quatre ans jours pour jours après le meurtre de Marina Fuseau, une plaque en son honneur a été dévoilée ce lundi à Migné-Auxances, à côté de Poitiers. En octobre 2017, cette éducatrice spécialisée a été tuée de plusieurs coups de couteau par l'une des jeunes femmes qu'elle accompagnait dans un centre d'hébergement de Poitiers. Elle a été jugée irresponsable de ses actes au moment des faits. La stèle a été dévoilée par Andréa et Ruben, les neveux de Marina Fuseau, et en présence de toute sa famille au sein de la Communauté des sœurs de Salvert, à Migné-Auxances.

Quatre ans après le drame, la famille était réunie autour de la plaque. Elle était accompagnée de plusieurs représentants des autorités de la Vienne. © Radio France - Julien Prouvoyeur

C'était il y a quatre ans mais pour Colette et Patrick, les parents de Marina Fuseau, c'est comme si c'était hier. L'émotion est encore vive au moment de découvrir la plaque en hommage à leur fille. Aurélien est le frère de Marina, il a accepté de parler de cette douleur : "C'est très compliqué. Un évènement comme celui-ci impacte énormément, ça m'a même dévasté. Quand on vie un drame comme celui là, _on touche à notre chair_. Marina, ce n'est pas la chair de ma chair, c'est ma maman qui pourrait dire ça et moi je suis son frère. Mais automatiquement, s'en prendre à ma sœur, c'était s'en prendre à moi."

Une émotion bien présente

À côté du cèdre planté en souvenir de Marina, en mars dernier, l'émotion était encore vive dans la foule réunit devant la plaque. Pour la famille bien sûr, mais également chez les amis, voisins, collègues qui ont côtoyé de près ou de loin l'éducatrice spécialisée de 39 ans. Une blessure régulièrement ravivée par l'actualité explique Aurélien Fuseau : "Ça fait écho à certaines affaires, à des drames intervenus dernièrement et similaires à celui de Marina. On a entendu dire que la loi pouvait évoluer. Pour nous, ça a fait écho à certaines choses et pour mes parents, je pense qu'il y a quand même un arrière goût d'injustice et je pense que c'est donc difficile de faire son deuil."