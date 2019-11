Quatre ans après les attentats du 13 novembre 2015, la maman d'une victime poitevine peine à se reconstruire

Aujourd'hui Elisabeth Boissinot peine à se reconstruire quatre ans après avoir perdu sa fille dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Chloé avait 25 ans lorsqu'elle est tombée sous les balles des terroristes. La douleur est toujours insoutenable et malgré le temps qui passe, elle ne diminue pas au contraire.

"C'est de plus en plus dur ", témoigne la maman de Chloé

La maman de Chloé témoigne sur France Bleu Poitou et explique que quatre ans après "c'est de plus en plus dur, je pensais que cela allait être plus facile. Cela fait quatre ans maintenant que je n'ai pas vu Chloé. Je repense à tout ce que l'on a raté et que l'on n'a pas fait avec elle. Mes petits-enfants grandissent et c'est vraiment là maintenant que je me rends compte de l'absence. Aujourd'hui, je prends conscience de qui s'est passé car pendant deux ans, j'étais anesthésiée. Je ressens toujours de la colère, j'ai toujours envie d'écrire des lettres, de partir en guerre, en croisade. "

"Sauver les enfants des djihadistes et les faire revenir en France pourrait m'aider à me reconstruire"

Elisabeth Boissinot aimerait pouvoir venir en aide aux enfants des femmes djihadistes retenus en Syrie.

"Ce qui m'aiderait et c'est quand j'entends les enfants de ces femmes djihadistes enfermés dans des camps en Syrie et qui sont livrés à eux-mêmes. _Chloé aurait aimé que l'on fasse quelque chose pour ces enfants_, qu'on essaie de les sauver et de les enlever à Daech et je voudrais militer pour cela et partir dans ces camps et faire quelque chose. Si j'étais plus jeune, je crois que je partirais là-bas."