L'auteur d'une série d'incendies impressionnants dans la Drôme et le Vaucluse a été condamné ce mardi après-midi à quatre ans de prison dont un an ferme. Il était notamment à l'origine de l'explosion d'un stock de gaz à Jonquières dans le Vaucluse.

Quatre ans de prison dont un an ferme pour l'incendiaire en série en Drôme et Vaucluse

L'homme à l'origine de l'incendie de Jonquières dans le Vaucluse en novembre 2017 est condamné à 1 an de prison ferme et 3 ans avec sursis. Le tribunal correctionnel de Valence a rendu son délibéré ce mardi. Il a retenu l'altération de son discernement. Les deux amis qui l'accompagnaient ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis pour l'un et un an avec sursis pour l'autre.

Ensemble, ils avaient commis de multiples incendies, dégradations et vols. Ils avaient suscité une grande panique à Jonquières en mettant le feu sur le site de stockage de gaz, ce qui avait provoqué d'impressionnantes explosions. Autre fait marquant : ils avaient fait brûler plusieurs camions de la société de transport Chalavan et Duc à Montélimar.