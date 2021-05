Quatre ans de prison ferme pour 800 grammes d'héroïne à La Rochelle

800 grammes d'héroïne et quatre ans de prison ferme, c'est le bilan de l'interpellation de quatre trafiquants de drogue par la police de La Rochelle. Les deux premiers ont été surpris le 20 avril par la BAC, la Brigade Anti-Criminalité. Ils ont tenté de prendre la fuite et de se débarrasser d'un paquet dans un buisson. Il s'agissait d'un bloc d’héroïne.

D'autres produits stupéfiants ont été découverts lors des perquisitions à leurs domicile, 800 grammes d'héroïne au total, ainsi que du matériel de pesée.

Deux complices ont été interpellés quelques jours plus tard. Le principal mis en cause a été condamné en comparution immédiate à quatre ans de prison ferme et un an avec sursis. Il a été écroué. Les trois autres ont été condamnés à plusieurs mois de prison, pour moitié ferme et moitié avec sursis.