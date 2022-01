Quatre ans de prison ferme pour avoir envoyé un colis piégé à son ancien beau frère à Anglet

Quatre années de prison ferme pour un ancien militaire des forces spéciales. Agé de 54 ans, l'homme, né à Bayonne, a été jugé et condamné ce mardi 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne pour "tentative de violence aggravée". En octobre 2020 il avait envoyé par Chronopost à Anglet, un colis piégé à son ancien beau-frère qu'il ne supportait plus. Si le paquet n'avait pas explosé car inoffensif, la justice a lourdement sanctionné un prévenu violent qui terrorisait son ancienne belle-famille.

Un spécialiste des armes militaires

Frederic est une boule de nerf. "19 de tension" insiste le prévenu à la barre du tribunal correctionnel. Ou plutôt sur son banc, puisque l'individu, victime de plusieurs traumatismes crâniens dans le passé, a bien du mal à rester debout. Petit homme aux yeux perçants, cet ancien des forces spéciales a passé de nombreuses années dans l'armée de terre. Il est devenu un spécialiste des armes et sera même instructeur dans le civile après avoir terminé sa carrière au grade de sergent. Mais son divorce va le précipiter dans l'abime. Il vit dans une camionnette remplie de munitions et rumine "sa colère depuis 14 ans" explique t-il. Il en veut à son ancienne épouse et à son ancien beau-frère. Il les accuse tous les deux de monter son fils contre lui.

La victime a toujours peur

Déjà condamné par le passé, Frederic va monter d'un cran l'an dernier. Il envoi un colis piégé à son beau-frère, artisan luthier très réputé sur la côte basque. L'engin fait de poudre noire à gratter, et de gros pétards était en fait inoffensif et ne va pas exploser. Il semble que Frederic espérait provoquer une frayeur fatale à son ancien beau-frère faible du cœur après deux infarctus et un AVC. "J'en suis a 140 médicaments par semaine " explique la victime qui dit avoir peur 24h sur 24h pour lui et sa sœur. Le prévenu est "un homme dangereux" insiste la procureure de la République, Caroline Parizel, "sans regrets ni remords". Tout au long de l'audience, Frederic ne cesse de hausser le ton pour dire tout le mal qu'il pense de son ancienne belle-famille dans une logorrhée souvent incompréhensible et en dépit des efforts de la présidente, Emmanuelle Adoul, pour le calmer. Déjà sous les verrous depuis plus d'un an, l'ancien militaire y est retourné des hier soir, en promettant "une enquête parlementaire"...sic.