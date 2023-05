Quatre ans de prison ferme pour la mandataire judiciaire du Haut-Rhin accusée d'avoir volé 750 000 euros

U ne mandataire judiciaire du Haut-Rhin, accusée d'avoir détourné 750 000 euros à des personnes sous tutelle dont elle avait la charge a été condamnée à quatre ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Elle était jugée ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Mulhouse. Son mari poursuivi pour recel écope de un an de prison ferme avec aménagement et bracelet électronique. La mandataire a interdiction d'exercer à nouveau son métier et de gérer une société. Ils ont tous les deux l'obligation de rembourser les victimes. Selon leur avocate, ils vont faire appel.

Jusqu'à 100 000 euros par an en carte bancaire

Les faits ont débuté en 2012. A la barre, la mandataire basée à Pfastatt explique "je prenais les extraits bancaires et je les falsifiais, j'ai toujours voulu les rembourser". Des virements qui se multiplient. En novembre 2019 il y a eu quarante virements de 56 000 euros. "C'est 100 000 euros en carte bancaire par an", souligne la présidente. "Des achats compulsifs", se justifie la prévenue. Cet argent servait à payer des voyages, des voitures, l'achats de vêtements, de sacs à main ou des parts dans une société d'huile d'olive au Portugal.

"Les cibles étaient des personnes majeures seules, ayant peu de discernement et qui ne peuvent pas se défendre", martèlent les avocats des parties civiles. A la barre ce jeudi, l'une des victimes a témoigné "j e n'ai rien vu, j'ai mangé des pâtes et du riz à cause d'elle".