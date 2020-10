Quatre ans de prison ferme pour le braqueur de Savoie qui se cachait derrière le masque anti-Covid 19

Le braqueur masqué avait commencé à diffuser une certaine psychose depuis la fin du mois d'août. Deux vols sous la menace d'une arme en trois semaines avec le même mode opératoire. Le braqueur se cache sous une casquette et un masque de protection sanitaire. Il pose son arme sur le comptoir pour intimider et repart avec la caisse. D'abord un bureau de tabac à Saint-Pierre-d'Albigny, puis une station-service sur l'A43 à Chateauneuf. Le pistolet s'est révélé être un pistolet à billes.

Il a aussi sévi sur une autre station-service sans menace de l'arme.

Grâce à la vidéo-surveillance et surtout aux traces ADN, les gendarmes l'interpellent lundi devant son domicile dans le Val Gelon. Le jeune de 27 ans, héroïnomane, avait besoin de financer sa dépendance.

De la prison ferme et 10.000 euros de dommages et intérêts

L'accusation avait réclamé six ans ferme. Le tribunal correctionnel de Chambéry le condamne à quatre ans de prison ferme, et maintien en détention. Il est aussi interdit de port d'arme pendant cinq ans et il a une interdiction de se rendre à Saint-Pierre-d'Albigny et à Chateauneuf pendant cinq années.

Il devra verser près de 10.000 euros de dommages et intérêts, pour tous les préjudices causés à ses victimes.

Son avocat s'est dit extrêmement choqué par la lourdeur de la sanction "pour une comparution immédiate". Il regrette qu'on n'ait pas exploré plus profondément la personnalité du braqueur.

Très émues durant le procès, les victimes, parties civiles, étaient encore sous le choc de ces vols. Elles sont suivies par des psychiatres et des psychologues.