Quatre ans de prison ferme pour le chef d'un réseau de trafiquants de drogue du Boucau

Association de malfaiteurs. Le décor est planté. Les quatre hommes âgés de 26 à 42 ans doivent s'expliquer pour des faits de banditisme et de trafic de cocaïne et de cannabis ce jeudi 3 août devant le tribunal judiciaire de Bayonne, en comparution immédiate. Tous sont soupçonnés d'être impliqués dans un vaste trafic de drogue mis au jour par une longue enquête du "groupe stupéfiant" du commissariat de Bayonne. De nombreuses armes ont été saisies lors de cette enquête de plusieurs mois. Des carabines et des armes de poing. Six armes au total avec des munitions. Les faits se sont déroulés entre janvier et juin 2023 au Boucau. Trois kilos de cannabis et 200 grammes de cocaïne ont été saisis.

Deux des prévenus sont en détention préventive, dont Guy, celui qui est considéré comme le chef du réseau. Massif, le cheveu frisé, l'homme de 42 ans, né au Portugal, reconnaît les faits, mais il réfute être le patron du trafic. Pourtant, l'homme "fait peur" selon des témoignages recueillis lors de l'enquête. Lui, à la barre du tribunal, minimise et dit regretter ses actes et "être tombé dans un engrenage pour faire de l'argent facile". Pas moins de 12 condamnations sont inscrites au casier judiciaire de ce peintre en bâtiment de formation.

Des armes saisies

Son bras droit, c'est Sohan. Un Bayonnais à catogan âgé de 26 ans. Lui aussi minimise son rôle dans l'organisation de la petite bande. Déjà condamné à huit reprises par le passé, il est resté constamment en contact avec Guy, y compris lorsqu'il était en détention avec l'aide d'un téléphone portable. Il coordonnait même le trafic alors qu'il était derrière les barreaux selon les enquêteurs. Jamais il n'a travaillé de sa vie, reconnaît-il, mais il envisage une reconversion dans les "énergies renouvelables".

Et puis il y a les deux autres. Les petites mains chargées de revendre les stupéfiants. Sébastien, 37 ans qui reconnait "avoir vendu trois kilos de drogue en deux ans pour un bénéfice de 12 000 euros". Il est considéré comme la "nourrice" du groupe, c'est-à-dire celui qui était chargé de garder la drogue à son domicile. Parallèlement, il gère avec sa femme une boutique de CBD. Enfin, Julien âgé de 35 ans. Il fournissait l'une des deux caves dans lesquelles les armes étaient dissimulées, notamment un 357 Magnum, un pistolet de calibre 22, un pistolet-mitrailleur 22 long rifle et un fusil à pompe. Même une presse hydraulique a été retrouvée dans l'une des caves.

Quatre ans de prison à l'encontre du leader de la bande

Pour l'accusation, tous les ingrédients d'une association de malfaiteurs sont ici réunis. "L'organisation et les actes préparatoires et les ententes sur les chiffres et les doses à vendre en témoignent" explique Audrey Uzureau. La substitute du procureur de la République. Les réquisitions sont lourdes. Cinq ans de prison ferme sont demandés à l'encontre de Guy, le chef du réseau et quatre ans de prison ferme à l'encontre de Sohan, son adjoint. Deux ans de prison ferme sont requis à l'encontre de Julien et 18 mois pour Sébastien, les deux revendeurs.

Le tribunal, présidé par Nadine Regereau, a rendu sa décision dans la foulée. Dans son ensemble, la défense des prévenus qui a réfuté la notion d'association de malfaiteurs, a été entendue par le tribunal. Mais les sanctions restent lourdes : quatre ans de prison ferme pour le chef de bande et trois ans pour son bras droit. Des peines avec sursis ont été prononcées contre les deux revendeurs. Deux ans pour Julien et 18 mois pour Sébastien.