Quatre ans de prison ferme pour un passeur de migrants qui a percuté une voiture de policiers à Bayonne

Le tribunal judiciaire de Bayonne a, ce lundi 17 janvier 2020, condamné un Hendayais de 49 ans à quatre ans de prison ferme, pour des faits de violences et pour avoir fait passer la frontière à des migrants illégaux. L'homme a reconnu avoir transporté 162 migrants subsahariens lors de 24 trajets entre Irun en Espagne et Bayonne, depuis décembre 2021. Il a été jugé dans le cadre de la procédure de comparution immédiate devant la chambre correctionnelle présidée par Anne Chaussier-Mackowia. Vendredi dernier à Bayonne, il avait tenté d'échapper aux policiers qui voulaient l'interpeller, en fonçant sur des fonctionnaires et en percutant une voiture de police. Une policière a été légèrement blessée.

Le prévenu affirme qu'il ne se fait pas payer par les migrants

Daniel le dit, mordicus. Il a agit dans "un but uniquement humanitaire". L'homme, à la fois éleveurs de chèvres et de brebis à Béhobie et artisan charpentier à Hendaye, explique qu'il a donné son numéro de téléphone portable aux migrants installés près de la Croix Rouge à Irun, et de que depuis " ils se passent le numéro" et sont comme des "chien enragés". Mais il ne sait pas dire non. "Ils me font de la peine et jamais je ne demande d'argent" explique le prévenu déjà condamné par le passé pour des faits de même nature. Son avocate va plaider la relaxe en s'appuyant sur la jurisprudence. " Il ne peut y avoir de poursuites pénales si il n'y a pas eu de contre partie à l'aide au séjour" insiste Me Maïté Sargiacomo.

Daniel fonce sur les policiers avec son véhicule

Du coté de l'accusation, on ne croit pas du tout à la générosité d'un individu endetté à hauteur de 130 000 euros et qui prendrait à ses frais les allers/retours quasi quotidiens, "même le jour de Noël et le jour de l'An" précise la procureure de la République Amandine Boyer. Sachant qu'en moyenne les passeurs se font payer 150 euros par migrants, ce sont plus de 24 000 euros qui seraient tombés dans les poches de l'individu. Et puis il y a les faits de violences. Alors qu'il vient de déposer une quinzaine de migrants près du centre Pausa de Bayonne, les policiers qui enquêtaient depuis des semaines sur lui, tentent de l'arrêter. Mais le chauffeur fonce sur deux fonctionnaires à pieds qui parviennent à éviter le choc de justesse. Daniel va ensuite percuter une voiture de police dans laquelle une fonctionnaire sera légèrement blessée. "Une frayeur immense pour mes clients" précise leur avocate Leslie Chasseriaud.

Après avoir pris la fuite, le passeur est finalement interpellé une heure plus tard à Béhobie par les gendarmes. Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet en condamnant Daniel à quatre ans de prison ferme. 1500 euros sont accordés aux trois policiers pour le préjudice moral et 1000 euros de plus pour la policière qui a été blessée. La défense envisage de faire appel de cette décision.