Quatre ans de prison pour un Colombien arrêté à Biriatou avec plus de 200 kilos de cannabis

Ce n'est certes pas Pablo Escobar. Mais seize aller-retour entre la France et l'Espagne ont été constatés ces derniers mois, grâce aux caméras des péages autoroutiers de Castets et Saint-Geours-de-Maremne dans les Landes. Le prévenu reconnaît seulement trois passages, pour un gain de 40.000 euros. C'est que sa famille en Colombie a besoin de lui pour vivre, explique-t-il à la barre de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne ce lundi 28 novembre 2022.

Drogue dissimulée derrière des cartons d'huile d'olive

Pour mener à bien ses objectifs, il avait fait aménager une ingénieuse double parois au fond de la remorque de son camion. Elle était équipée d'avec plaque métallique que les douaniers ont dû ouvrir au pied-de-biche et au burin.

Ce 19 octobre, ils vont mettre la main sur du pollen de cannabis. Une vendue 10 euros le gramme, plus que la résine classique. Les 220 kilos étaient cachés dans des paquets et des sacoches thermo-soudées, derrière 200 cartons d'huile d'olive. Les stupéfiants devaient être livrés à Amsterdam aux Pays-Bas.

Lourde amende douanière

Ils ont fini dans l'incinérateur de Benesse-Maremne dans les Landes. Outre-les 4 années de prison ferme et son incarcération immédiate, l'homme écope également d'une interdiction du territoire français de 10 ans et d'une amende douanière de 900.000 euros correspondant à la valeur marchande de la drogue.