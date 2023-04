"Quatre ans de vie réduits à néant" déplore ce restaurateur de Port Camargue touché par un incendie

Un spectacle de désolation à seulement quelques mètres de la mer. Nous voici au centre commercial plage Sud de Port Camargue. Cinq des quatorze commerces ont été ravagés par un incendie le 13 avril dernier . Deux ont été entièrement détruits et trois ont été partiellement endommagés.

ⓘ Publicité

C'est le cas notamment du restaurant Côté Plage que gère depuis 2019 Khalid Chakib. À l'intérieur, des murs noircis, des vitres brisées, des poutres calcinées soutenues par des étais et une odeur de fumée. "Mon compteur électrique a fondu. Je n'ai plus d'eau potable. Mes tables et mes chaises ont brûlé ainsi que mon stock de matières premières" déplore-t-il.

Un choc terrible

Depuis, Khalid s'organise seul pour faire face à la situation. Et les tâches ne manquent pas. Il a d'abord sécurisé son établissement, puis fait en ligne sa déclaration de sinistre et mis au chômage technique ses salariés. "C'est un choc pour moi. Je prends des médicaments pour trouver le sommeil la nuit. Ce restauratant, c'est mon bébé, c'est ma vie" lâche-t-il les larmes aux yeux. Quatre ans de sa vie professionnelle ont été réduits à néant en quinze minutes. Et son avenir professionnel est aujourd'hui entre les mains de son assureur. "Tout repose sur lui" glisse-t-il.

200 couverts par jour en pleine saison

Lundi dernier, un expert est passé dans son restaurant. "Il a pris des photos. Il a mesuré les murs et constaté les dégâts" affirme-t-il. Désormais, Khalid est lancé dans une course contre la montre pour rouvrir au plus vite. "Je ne vais pas lâcher mon assureur afin que les travaux commencent rapidement. J'espère rouvrir au plus vite et assurer une partie de la saison estivale. L'été, je fais environ 200 couverts par jour. Depuis l'incendie, pas un centime ne rentre dans les caisses" conclut-il.

Selon la mairie du Grau-du-Roi, des travaux de reconstruction pourront se tenir pendant la période estivale, ce qui n'est pas la règle habituellement. Elle s'engage également à les exonérer l'année prochaine de la redevance d'occupation du domaine public.