Quatre ans et demi de prison pour l'homme qui avait agressé un serveur à Valence

Valence, France

L'affaire avait provoqué une grosse émotion dans le centre-ville de Valence le 29 mars 2019. Dans la partie piétonne de l'avenue Victor Hugo, sous le regard des passants et des commerçants, le serveur du bar le Globe avait été gravement blessé, agressé par un client. Il avait été touché par une estafillade à l'épaule et deux plaies plus profondes sur les flancs.

Récidiviste de faits de violence

Ce jour-là, le client très alcoolisé avait déjà provoqué plusieurs incidents dans le bar plus tôt dans la journée en insultant et menaçant le personnel et d'autres clients. Il était revenu dans l'après-midi avec un couteau et au moment où le serveur de 50 ans avait tenté de le calmer, il l'avait frappé. Le prévenu, âgé de 63 ans et récidiviste de faits de violence, a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence à quatre ans et demi de prison ferme.