Quatre banques de Tours arrosées de peinture par les activistes écologistes d'Extinction Rébellion

Des écologistes radicaux s'en sont pris à plusieurs banques du centre ville de Tours, ce mercredi en fin de nuit. Des activistes d'Extinction Rébellion, de Dernière Rénovation et de Scientifiques en Rébellion ont projeté du liquide visqueux et de la peinture noire sur les façades de quatre agences bancaires de la BNP, du Crédit Agricole et de la Société Générale. Des affiches ont aussi été collées sur les vitrines de ces banques dont le point commun est de financer TotalEnergies.

Sur son compte twitter, le Groupe Extinction Rébellion Tours explique que ses actions visent "à alerter sur la nécessité de ne plus ouvrir et financer de nouveaux sites et infrastructures liées à l’extraction de pétrole et de gaz".

Il y a quelques semaines, cinq membres de Dernière Rénovation avaient déjà apergé de peinture orange les murs extérieurs de la préfecture, pour dénoncer la politique écologique du gouvernement. Le préfet avait fait savoir qu'il avait fallu utiliser 20.000 litres d'eau pour nettoyer cette peinture. Il s'était demandé en quoi cette action était écologique.