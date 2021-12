Quatre bénévoles de la SNSM blessés après une intervention à la Pointe du Raz

Quatre bénévoles de la SNSM ont été blessés lors d'une intervention à la pointe du Raz. Ca s'est passé vers 4h du matin ce vendredi. Alertés d'une tentative de suicide, un équipage de sauveteurs d'Audierne s'est rendu sur place. La victime a été retrouvée saine et sauve à terre et prise en charge par les pompiers.

Mais les conditions en mer étaient difficiles et le canot de la SNSM a pris une mauvaise vague, en sortie de port à la pointe de Lervily. A leur retour à quai, les bénévoles ont été pris en charge par les pompiers, et conduits dans les hôpitaux de Quimper et Douarnenez.

La météo s'annonce mauvaise pour cette fin d'année en Bretagne. La préfecture maritime de l'Atlantique appelle "à la plus grande prudence en mer".

