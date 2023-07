Quatre blessés après une collision entre deux voitures à Saint-Cyr-le-Gravelais

Une collision entre deux voitures a eu lieu ce vendredi peu après 18h30 à Saint-Cyr-le-Gravelais, à la frontière entre la Mayenne et l'Ille-et-Vilaine. Quatre occupants ont été blessés, trois hommes de 17, 22 et 58 ans et une femme. Tous ont été transportés à l'hôpital en urgence relative, soit à Cesson-Sévigné, soit à Mayenne.

La circulation sur la D120 a été coupée le temps d'enlever les véhicules accidentés. Seize pompiers ont été mobilisés.