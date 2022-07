Un accident de la circulation s'est produit ce samedi matin à Voutré, une commune située à quelques kilomètres d'Evron. Collision entre une voiture et un camion. Le bilan fait état de quatre blessés.

Quatre blessés après une collision entre une voiture et un camion à Voutré

Ce samedi matin, sur la route départementale 32 qui relie Evron à Sillé-le-Guillaume, sur la commune de Voutré, une voiture et un camion se sont percutés. D'importants moyens humains et matériels du SDIS-53 ont été mobilisés, une quinzaine de sapeurs-pompiers ont participé à cette opération de secours. Le bilan est de quatre personnes blessées en urgence relative, c'est-à-dire légèrement touchées. Les victimes ont été prises en charge et transportées au centre hospitalier de Laval.