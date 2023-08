Quatre blessées dans un accident de manège sur le Bassin d'Arcachon

L'accident s'est produit ce mercredi après-midi au Kid Parc de Gujan-Mestras, un parc d'attraction dont la thématique est l'aventure. Le Pirate Express, un manège d'environ huit mètres de haut, en forme de montagnes russes pour garantir des sensations fortes aux visiteurs, a été victime d'une rupture d'essieu, provoquant le déraillement d'un wagon. Les responsables du parc s'en sont immédiatement aperçu et ils ont pu déclencher le freinage d'urgence. Le manège s'est donc brutalement arrêté.

Deux jeunes filles âgées de 9 et 12 ans ont vu leur tête heurter l'avant de la voiture dans laquelle elles se trouvaient. Elles ont été légèrement blessées. Une femme de 47 ans et une autre de 74 ans ont été plus gravement blessées. Les quatre victimes, toutes membres de la même famille, ont été hospitalisées au pôle de santé d'Arcachon.

Le parc d'attraction a été fermé jusqu'à nouvel ordre. Le sous-préfet d'Arcachon, Ronan Léostic, s'est rendu sur place. Une enquête pour blessures involontaires a été ouverte par le parquet de Bordeaux.