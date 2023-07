Quatre blessés dans un accident de la route à Avignon

Deux voitures se sont percutées vers 1h30 dans la nuit de samedi à dimanche sur le boulevard Limbert à Avignon. Quatre personnes ont été blessées et hospitalisées, dont une jeune femme de 20 ans, plus sérieusement touchées et transportée médicalisée vers l'hôpital d'Avignon.

Un homme de 27 ans et une femme de 21 ans ont également été transportés vers l'hôpital de Carpentras.