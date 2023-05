Quatre blessés dont deux adolescents dans un accident entre un bus et une voiture en Seine-Maritime

Un accident de la circulation impliquant un bus de ligne et une voiture a fait quatre blessés ce mardi vers 12h30 entre Saint-Nicolas-d'Aliermont et Saint-Aubin-le-Cauf, sur la route départementale 149. Le conducteur de la voiture ainsi que trois personnes à bord du bus, la conductrice et deux adolescents, ont été légèrement blessées. Le premier a été transporté par les pompiers à l'hôpital de Dieppe, les trois autres n'ont pas souhaité être hospitalisés. La circulation a été perturbée dans le secteur jusqu'en début d'après-midi.

