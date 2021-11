Quatre blessés dont deux enfants dans un violent choc frontal à Surgères

Le choc frontal a été extrêmement violent : quatre personnes, dont deux enfants, ont été blessées ce lundi en fin d'après-midi à Surgères, en Charente-Maritime. L'accident a eu lieu un peu avant 17 heures sur la départementale 911 Bis.

Les quatre occupants des deux voitures ont dû être désincarcérés par les pompiers. Deux ont été grièvement blessés : un enfant de six ans, transporté à l'hôpital de Rochefort, et un adolescent de 19 ans, qui a dû être transporté par l'hélicoptère Dragon 17 directement au CHU de Poitiers.

Une petite fille de 8 ans et une femme de 40 ans ont été plus légèrement atteintes. Quatre ambulances, 15 pompiers, deux équipes du SMUR ont été mobilisés sur cet accident, et la route est longuement restée coupée.