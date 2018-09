Saint-Céols, France

Ce matin vers 6 heures à Saint-Céols, à une trentaine de kilomètres au nord de Bourges, un conducteur à perdu le contrôle de sa voitue qui a fait plusieurs tonneaux avant de percuter un arbre. A bord du véhicucle, il y avait quatre personnes : l'une d'entre elles a été griévement blessée mais son pronostic vitl n'est pas engagé. Les trois autres sont plus légérement touchéees. On ignore pour l'instant les causes de cette perte de contrôle. Toutes les victimes de cet accident ont été evacuées sur l'hôpoital de Bourges.