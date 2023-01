Quatre blessés dont deux personnes en urgence absolue après un accident de voiture près de Vire

Un accident de la route a eu lieu ce samedi matin vers 10 h 30 sur la route départementale 52, sur la commune du Mesnil-Robert dans le Calvados, près de Vire. La collision a impliqué trois voitures. Quatre personnes ont été blessées dans cet accident de la circulation.

Deux personnes grièvement blessées

Parmi les victimes, une femme de 60 ans et un homme de 80 ans ont été transportés dans un état grave vers le Centre Hospitalier Mémorial de Saint-Lô. Les sapeurs-pompiers du Calvados font aussi état de deux autres blessés, une femme de 20 ans et un homme de 83 ans en urgence relative, ils ont été transportés vers Flers et Vire.

L'intervention a mobilisé 16 sapeurs-pompiers en provenance de Landelle, Saint-Sever, Tessy et Vassy. On ignore encore à cette heure-ci les circonstances exactes du drame.