Quatre blessés dont trois enfants dans un accident à Jonzac

Quatre blessés dans un accident ce lundi matin à Jonzac. Deux voitures sont entrées en collision vers 6h50 sur la rocade est, la départementale 28, entre les ronds-points des départementales 19 et 134. Bilan : deux personnes gravement blessées et deux plus légèrement.

Les deux blessés graves sont un adolescent de 15 ans et une femme de 35 ans, qui elle a dû être désincarcérée. Tous les deux ont été transportés au Centre Hospitalier de Jonzac. Deux autres personnes ont été plus légèrement blessées, deux enfants de 11 et 14 ans. Ils ont été transportés à l'hôpital de Saintes.

Treize pompiers ont été mobilisés avec trois ambulances et un véhicule de désincarcération.