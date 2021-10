Quatre blessés, dont un bébé d'un mois, dans un accident de la route à Javron-les-Chapelles

Deux voitures sont entrées en collision sur la RN 12 entre Le Ribay et Javron-les-Chapelles, ce mercredi après-midi. 17 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention. Sur place, ils ont porté secours à quatre personnes dont un bébé âgé d'un mois. Le nourrisson a été légèrement blessé. C'est le cas également pour deux femmes de 28 et 27 ans et un homme de 53 ans. Les ambulances du SDIS-53 ont conduit les victimes au centre hospitalier de Mayenne.