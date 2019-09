Quatre blessés dont une mère et deux fillettes dans un accident cette nuit à Marseille

Marseille, France

Le choc a été frontal et très violent. Il est 3h13 ce samedi 21 septembre quand les marins-pompiers sont appelés pour intervenir sur cet accident, avenue Jean-Paul Sartre dans le 13e arrondissement de Marseille. Sur place, ils découvrent deux voitures face à face. Dans le premier véhicule, une mère et ses deux filles âgées de 9 et 7 ans sont dans un état grave. Le cœur de l’aîné s'est arrêté. Elle est réanimée sur place puis envoyée en urgence à l’hôpital avec sa petite sœur, elle aussi grièvement blessée. Les marins-pompiers découpent ensuite la taule de la voiture pour secourir la mère. Elle est hospitalisée, comme le conducteur de la seconde voiture. Ce matin, les deux fillettes sont toujours à l'hôpital. Le pronostic vital de l’aîné est engagé et sa petite sœur est dans un état très préoccupant. Leur mère souffre d'une fracture à la cheville.

Le conducteur de la seconde voiture devrait être placé en garde à vue

L'homme de 32 ans qui était au volant du second véhicule est au bloc opératoire. Il est à l'origine de l'accident et sera placé en garde à vue précise la sûreté départemental. Il a refusé de donner son identité aux policiers. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il roulait à toute vitesse dans une voiture de location de près de 400 cv. Deux passagers qui l'accompagnaient ont pris la fuite avant l'arrivée des secours. Ils sont toujours recherchés par les enquêteurs.