Quatre blessés graves dans une collision entre une voiture et une moto au sud de Saint-Lô

Ce samedi, peu avant 17h30, une violente collision entre une voiture et une moto de type side-car a fait quatre blessés graves à Torigny-Les-Villes, au sud de Saint-Lô. Le motard de 40 ans et un enfant de 8 ans sont en arrêt cardio-respiratoire.

Une violente collision a eu lieu ce samedi après-midi au sud de Saint-Lô, à la frontière avec le Calvados. Peu avant 17h30, au lieu-dit Saussey sur la commune de Torigny-Les-Villes, une voiture et une moto de type side-car avec trois personnes à bord se sont heurtées.

A leur arrivée sur place, les secours ont pris en charge trois blessés en urgence absolue (présentes sur la moto), et une autre en urgence dite relative (présente dans la voiture). Selon le dernier bilan des pompiers de la Manche, à 19h05, le motard de 40 ans est en arrêt cardio-respiratoire. Deux enfants, passagers de la moto, sont héliportés au CHU de Caen : le premier, âgé de 8 ans, est lui aussi en arrêt cardio-respiratoire ; le second, âgé de 10 ans, souffre d'une fracture du fémur.

Une cellule d'urgence médico-psychologique et un poste de commandement des pompiers ont été activés sur place. D'importants moyens de secours ont été dépêchés sur place dont deux hélicoptères (Dragon 50 et Hélismur 61), quatre ambulances, et un véhicule de désincarcération. Des pompiers des centres de secours de Torigny, Saint-Lô, Tessy-Bocage et Saint-Martin-des-Besaces ont été mobilisés.

