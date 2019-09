Quatre blessés par balles et deux blessés à l'arme blanche dans les quartiers Nord de Marseille

Les marins-pompiers sont intervenus vers 1h du matin ce vendredi 15 septembre, pour prendre en charge six hommes blessés, quatre par balles et deux à l'arme blanche, cité des Rosiers et cité de La Bricarde dans les quartiers Nord de Marseille.