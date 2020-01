Quatre braqueurs chevronnés arrêtés en flagrant délit à Sotteville-lès-Rouen

Sotteville-lès-Rouen, France

Organisés, habitués et équipés ... mais quand même pris la main dans le sac : quatre cambrioleurs originaires des Yvelines ont été arrêtés ce dimanche 19 janvier, rue Nicéphore Niepce à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), alors qu'ils avaient pénétré par effraction dans l'entrepôt d'une société de matériel audiovisuel. Ils étaient en train d'y dérober télévisions et ordinateurs quand la brigade anti-criminalité (BAC) est intervenue.

Comme dans les films

Le mode opératoire des quatre individus illustre leur certaine habitude et habileté dans ces pratiques délictueuses : gants, cagoules, trou dans le grillage, fourgon parqué devant la porte coulissante de l'entrepôt. Une partie du matériel audiovisuel est déjà chargé quand la BAC survient, alertée par l'alarme du bâtiment déclenchée vers 23h50.

Trois des voleurs sont arrêtés en flagrant délit, au sein de la société, mais le quatrième oppose une toute autre résistance ! Il parvient à se cacher dans les faux plafonds du bâtiment, et n'est repéré qu'un quart d'heure plus tard, à l'arrivée du responsable de l'entreprise.

Cavale... de vingt minutes

Sommé de se rendre, il refuse et se met à courir au niveau des faux plafonds, avant de parvenir à s'enfuir de l'entrepôt en passant par-dessus le grillage. Vers 0h25, et malgré tous ses efforts, il finit par être arrêté à son tour par les policiers, au niveau d'une entreprise voisine et... caché sous une voiture.

Les quatre larrons sont placés en garde-à-vue. Ce mardi 21 janvier, ils sont présentés en comparution immédiate au tribunal de Rouen et jugés pour vol avec effraction en réunion.