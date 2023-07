Quatre cent pompiers rendent hommage à Manon, jeune sapeur-pompier du Cher morte en intervention dans l'Allier

Une cérémonie d'hommage national à Manon Labarre, sapeur-pompier de 19 ans décédée ce samedi en intervention , se sont déroulées ce jeudi à Reigny, le village du Cher où elle vivait. Autour de sa famille et de ses proches, la communauté des sapeurs-pompiers étaient bien représentée pour lui rendre un dernier hommage national. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était présent pour la cérémonie d'hommage national, ainsi que la ministre déléguée aux Collectivités territoriales, Dominique Faure. Le ministre de l'Intérieur s'est entretenu avec la famille de Manon, en mairie de Reigny, avant le début de l'hommage.

Un registre de condoléances est disposé devant la mairie de Reigny ce jeudi. © Radio France - Michel Benoît

400 sapeurs-pompiers présents pour rendre hommage à Manon

Ce jeudi à Reigny, 400 pompiers venus de toute la France étaient présents pour rendre hommage à Manon, dont une délégation venue de l'Indre. Pour saluer la mémoire de la jeune femme, la légion d'honneur lui sera décernée à titre posthume. Elle sera également élevée au rang de caporal.

400 sapeurs-pompiers sont présents pour rendre hommage à Manon. © Radio France - Michel Benoît

Après la cérémonie d'hommage national, en présence des ministres, une cérémonie religieuse est prévue en petit comité au sein de l'église de la commune à 18 heures.

Un décès tragique

Manon Labarre est décédée lors d'une intervention pour un incendie sur la commune voisine de Saint-Désiré , dans l'Allier ce samedi matin. La sapeur-pompier a été écrasée par un arbre qui s'est abattu sur elle après avoir été touché par la foudre. Gravement blessée, elle a été évacuée par hélicoptère vers l'hôpital de Clermont-Ferrand où son décès a été constaté quelques heures plus tard.

Interrogé sur France Bleu Berry ce jeudi matin, le préfet du Cher soulignait la résonance de ce drame à Culan et plus largement. Maurice Barate salue en Manon un exemple en matière d'engagement, "tous les Français en ont besoin et c'est ce qui fait la noblesse de l'engagement, du courage et du dévouement des pompiers. (...) C'est quelque chose qui doit être non seulement valorisé, mais respecté et honoré" ajoutait Maurice Barate.

Le Ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avant son échange avec la famille de Manon en mairie © Radio France - Michel Benoit

Un hommage à l'Assemblée nationale ce mardi

Ce mardi déjà, un hommage avait été rendu à Manon Labarre à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. La jeune femme exerçait dans la circonscription de Loïc Kervran, député Horizons et apparentés de la 3e circonscription du Cher qui a tenu à saluer la jeune femme lors de sa prise de parole, une intervention appuyée par les députés qui se sont mis alors debout pour applaudir longuement Manon Labarre.

La cérémonie religieuse se déroule à l'église de Reigny, elle est présidée par l'archevêque de Bourges. © Radio France - Michel Benoît

"Je veux redire à sa famille, ses proches, ses camarades à quel point la nation est triste mais aussi fière de son engagement et des valeurs qu'elle portait" a ajouté le député du Cher. Ensuite avant de répondre à la question posée par le député Loïc Kervran, le garde des Sceaux a dit '"s'associer au vibrant hommage rendu", à la jeune femme de 19 ans.