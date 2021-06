Quatre chiots retrouvés morts dans un sac poubelle en Dordogne

La présidente de la SPA de Marsac, Eliane Rigaux, ne cache pas sa colère ce vendredi matin. Elle vient de recueillir deux petits chiots noirs, sauvés in extremis hier soir. Ils ont été découverts par un passant rue Louis Blanc à Périgueux. Il a entendu du bruit provenant d'un sac poubelle fermé hermétiquement et compressé, selon la SPA. À l’intérieur, il a trouvé six chiots, quatre étaient déjà décédés. L'homme a sorti les deux survivants et s'en est occupé toute la nuit. Il leur a notamment donné du lait maternisé.

La SPA envisage de porter plainte

"Ce sont de tout petits chiots. Ils sont nés hier. Ils n'ont pas encore ouvert les yeux. L'objectif est désormais de les sauver" explique Eliane Rigaux. L'heure est au biberonnage. La SPA va également se rapprocher de l'association Phoenix pour tenter de trouver un meilleur lieu d'accueil pour ces nouveau-nés.

Eliane Rigaux envisage de porter plainte pour abandon, délit puni d'une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d'amende, et maltraitance animale. Elle le rappelle pour les personnes qui ne peuvent pas s'occuper de chiots qui viennent de naître, il faut se rapprocher de la SPA pour trouver une solution.