Quatre commerces cambriolés cette nuit à Thiviers en Dordogne

Les faits ont eu lieu entre minuit et cinq heures du matin ce dimanche dans le quartier de l'église en plein centre-ville. Le ou les voleurs sont entrés par effraction dans quatre commerces de Thiviers, en brisant les portes d'entrée. A priori, à coups de pied. Selon les gendarmes, une sandwicherie, une boulangerie, une pharmacie et un magasin de vêtements ont été visés. Ces boutiques sont des magasins aux devantures peu sécurisés, sans vidéo surveillance, ni alarme. Les fonds de caisse ont été vidés et de la nourriture dérobée. On ne connait pas encore le montant exact du préjudice.

Une enquête pour cambriolage a été ouverte. La brigade de gendarmerie de Thiviers est chargée des investigations. Pour le moment, les militaires se chargent de récupérer des témoignages de riverains. Les opérations scientifiques sont aussi en cours. Selon la maire de la commune, le ou les malfaiteurs auraient été aperçus par des habitants et du bruit entendu. Isabelle Hyvoz lance un appel à tous ceux qui auraient pu être témoin des faits.

Les gendarmes évoquent de la délinquance locale plutôt que des cambrioleurs de passage.