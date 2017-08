Quatre communes du sud de la Touraine privées de fil vert

Depuis un an quatre communes près de Ligueil ne sont desservis par les bus Fil Vert que deux fois par semaine. le lundi matin et le vendredi soir. Pour Daniel Douady, Maire du Petit-Pressigny, l'une des quatre communes concernées, ça n'est plus possible.

Au Petit-Pressigny, à Charnizay, à La Celle-Guénand et à Ferrière-Larçon depuis août 2016, les bus Fil Vert ne passent que deux fois par semaine, et il n'est désormais plus possible de faire un aller-retour sur la journée. Le bus ne passe plus que le lundi matin et le vendredi soir, alors que les habitants pouvaient profiter d'allers retours hebdomadaires avant leur suppression.

On demande simplement de ne pas être oublié

Alors les quatre communes cherchent une solution et parmi les pistes envisagées, même si elles rêvent d'un retour à 4 allers et retours par semaine, elles demandent une navette pour se rendre à Ligueil, village desservi le plus proche. Une situation qui ne peut plus durer pour le Maire du Petit-Pressigny et ses voisins, ils ont demandé à la Région de remettre plus de bus pour cette ligne, pour l'instant le dossier semble être au point mort.

1 200 habitants concernés

En attendant que la situation se débloque, élus et habitants s'arrangent entre eux. "On fera comme d'habitude on prendra notre voiture pour conduire les gens jusqu'à Ligueil, ou parfois plus loin. On le fera bien sûr bénévolement."