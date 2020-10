Quatre condamnations, après l'accident mortel d'un jet ski de la SNSM à Bavans

L'heure du jugement, deux ans et demi après cet accident d'un jet ski de la SNSM qui a coûté la vie à un élève infirmier de 27 ans. La SNSM est condamnée à 100 000€ d'amende avec sursis. Mais les trois acteurs du drame sont également condamnés. Pour la famille, "l'heure est à la reconstruction".

Le tribunal de Besançon a rendu son jugement ce vendredi après-midi, dans l'affaire de cet accident de Jet ski, lors d'une formation dispensée par la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Il y a deux ans et demi, un jeune élève infirmier de 27 ans avait été tué. dans son canoë, heurté brutalement et accidentellement par un jet ski qui participait à l'exercice. Les deux passagères du canoë avaient été grièvement blessées.

La SNSM a été condamnée en tant que personne morale à 100 000 € d'amende. Et les trois acteurs du drame ont également été condamnés, alors que le parquet n'avait requis aucune poursuite contre eux. 12 mois de prison avec sursis pour le directeur de la SNSM. 6 mois de prison avec sursis pour le copilote et instructeur du jet ski. Et 4 mois de prison avec sursis pour le jeune pilote peu expérimenté.

La reconstruction pour les familles des victimes, mais également les auteurs.

C'est l'épilogue d'une enquête de près de deux ans et demi et de six heures de débats lors de l'audience de la mi septembre.

"La famille estime que la justice est passée", explique maître Dorothée Bisaccia-Bernstein . "Ce qui permettra à toutes les parties de faire le chemin de reconstruction. A la fois, les parents des victimes, mais aussi les auteurs. Car être impliqué dans un homicide involontaire, c'est aussi très difficile. Les familles en avaient bien conscience", ajoute maître Bisaccia-Bernstein.

Pour la SNSM, ces 100 000€ d'amende avec sursis constituent la première condamnation de l'association de sauvetage en mer, en 53 ans d'existence.