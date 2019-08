Quatre contrôles routiers dans le Nord-Mayenne révèlent des infractions pour usage et détention de stupéfiants

Le peloton motorisé de Laval a constaté quatre infractions en lien avec l'usage et la détention de stupéfiants, au cours de contrôles routiers, ce week-end du 24 et 25 août au péage de la Gravelle, sur l'A81.

Département Mayenne, France

70 contrôles de véhicules ont été effectués ce week-end du 24 et 25 août au péage de la Gravelle, sur l'A81 dans l'Est mayennais. Les forces de l'ordre ont relevé neuf infractions dont quatre en lien avec l'usage et la détention de stupéfiants, selon la préfecture de la Mayenne.