Les deux tireurs présumés ont été arrêtés et placés en garde à vue par les gendarmes. A 15H40, ils ont tirés 4 coups de feu en l'air en poursuivant un père et ses deux fils. Personne n'a été touché. C’était un pistolet d'alarme

Oloron-Sainte-Marie, France

Un vent de panique à Oloron en milieu d'après midi ce lundi. Une course poursuite entre deux voitures, qui s'est terminée par une fusillade. Il était 15H40 sur le parking du magasin Netto, voisin du Mac Donalds et du stade Saint Pé. De quoi faire peur aux témoins. L'arme a été retrouvée. C'est un pistolet d'alarme. Et les deux auteurs présumés de ces 4 coups de feu ont été interpellés.

Interpellation "éclair"

Les gendarmes, prévenus par le personnel de la grande surface, sont intervenus très vite. Ils ont interpellé les deux auteurs présumés, qui sont connus de la justice tous les deux. Ils étaient saouls donc ils ont commencé par un séjour en cellule de dégrisement.

Quatre coups de feu

Selon les premiers éléments d'enquête tout commence devant la gare d'Oloron. L'altercation commence là avec une course poursuite qui s'engage ; les deux hommes aux trousses d'un père et ses deux fils. Ces trois là sont aussi connus des services de gendarmeries. Ils avaient sur eux un couteaux et un taser. Les trois se réfugient donc dans le magasin Netto. Un premier coup de feu est tiré en l'air depuis la voiture des poursuivants. Deux autres sur le parking. Un dernier dans le magasin. Toujours en l'air sans viser personne à priori. Avec un pistolet d'alarme il faut donc le rappeler, avec des cartouches à blanc qui n'envoient pas de projectile.

Les deux hommes sont en garde à vue ce mardi matin à la gendarmerie d'Oloron.