Quatre débuts de noyade dans le Var en moins de deux heures

Toulon, France

Les sapeurs-pompiers du Var appellent à la plus grande vigilance après quatre débuts de noyade en moins de deux heures jeudi, entre 17h30 et 19h. Trois ont eu lieu en mer et une en piscine privée à Sanary-sur-Mer, au Lavandou et au Rayol-Canadel. Il s'agit d'un enfant de deux ans, d'un autre âgé de 6 ans, d'une jeune fille de 15 ans et d'une personne de 85 ans. Sur les quatre personnes concernées, trois ont été transportées en urgence absolue et une en urgence relative.