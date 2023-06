Quatre des sept agresseurs de Jean-Luc Moudenc ont été placés en détention provisoire à Toulouse

Quatre des sept agresseurs de Jean-Luc Moudenc ont été placés en détention provisoire ce vendredi. Sept personnes au total avaient été interpellées ces derniers jours puis placées en garde à vue pendant 48 heures après avoir agressé le maire de Toulouse et d'autres élus mercredi soir en marge de la Fête de la musique.

Quatre personnes en détention provisoire

Après deux jours de garde à vue et d'enquête donc, deux personnes ont finalement été mises hors de cause et libérées. Un mineur a par ailleurs été déféré devant le tribunal de Montauban, car il est originaire du Tarn-et-Garonne. C'est la raison pour laquelle il doit être jugé par le tribunal de Montauban.

Enfin, quatre personnes, trois hommes et une femme, ont été placées en détention provisoire et vont être jugées ce lundi devant le tribunal de Toulouse. L'un des quatre mis en cause encourt jusqu'à cinq ans de prison ferme pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Les trois autres prévenus encourent, quant à eux, jusqu'à deux ans de prison ferme pour outrage sur personnes dépositaires de l'autorité publique.

Pour le procureur de Toulouse Samuel Vuelta Simon il fallait répondre vite et fermement car les faits sont graves : "ce ne sont pas de violences communes, ce sont des faits qui sont commis sur des élus. On ne peut pas s'en prendre de manière délibéré à des représentants de notre démocratie. Si on veut exprimer son désaccord, son mécontentement on le fait dans les urnes."