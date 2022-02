Les églises de Barleux, Brie, Eterpigny et Flaucourt près de Péronne ont été taguées dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi. Des inscriptions portant le nom du prêtre de la paroisse et des symboles phalliques ont été retrouvé. Une enquête a été ouverte.

Quatre églises de l'Est de la Somme profanées

Les élus de quatre communes de l'Est de la Somme, aux alentours de Péronne, ont découvert ce jeudi matin des tags sur la façade de leur église. A Barleux, Brie, Eterpigny et Flaucourt, les mêmes inscriptions, "Mansart charo", du nom du prêtre de la commune et des symboles phalliques, ont été relevées.

Contactés, le maire de Barleux et le deuxième adjoint de Brie, qui ont déposé plainte dans la journée, expliquent qu'ils n'ont jamais eu vent de problème entre le prêtre et des habitants.

Une enquête a été ouverte par la compagnie de gendarmerie de Péronne.