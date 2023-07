Quatre enfants et un adulte blessés dans un accident de la route à Arlos, en Haute-Garonne

Les pompiers de la Haute-Garonne, ainsi que ceux des Hautes-Pyrénées, ont été mobilisés sur un accident de la route ce mardi vers 18h00 à Arlos, dans le sud de la Haute-Garonne. Une vingtaine pompiers ont pris en charge deux blessés graves et trois blessés plus légers

Un hélicoptère a été appelé en renfort

On ne connait pas encore les circonstances de l'accident sur la RN 125 mais le bilan est lourd. Les secours ont porté secours à deux personnes en urgence absolues et trois urgences apparentées. Il s'agit d'un adulte et de quatre enfants. Un hélicoptère à pris en charge l'un des blessés.