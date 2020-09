Quatre enfants et une adulte blessés dans un accident de la route à Bouvigny Boyeffles

Une voiture et un mini-van se sont percutés dimanche 20 septembre à minuit et demi à Bouvigny Boyeffles. Parmi les neuf occupants se trouvaient des enfants : trois fillettes de 6, 6 et 8 ans, et un adolescent de 17 ans sont blessés. Une femme de 34 ans est aussi légèrement touchée.