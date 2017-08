Quatre blessés graves dans l'accident d'un camping-car à Castillon du Gard (Gard)

Le véhicule, qui transportait plusieurs membres d'une même famille, s'est encastré dans un arbre

Les sapeurs-pompiers du Gard ont été appelés ce mardi, peu avant midi, pour un violent accident de la circulation sur la commune de Castillon-du-Gard, sur la route départementale 6086, au niveau du lieu-dit les croisées.

Il s’agissait d’un accident d’un camping-car transportant plusieurs personnes. A leur arrivée sur les lieux, les premiers engins opérationnels ont constaté que le camping-car était encastré dans un arbre et que cinq personnes, dont deux enfants étaient encore à l’intérieur.

Les cinq personnes ont été blessées dans cet accident : quatre gravement et une plus légèrement. Il s’agissait a priori d’une même famille. Deux enfants de 8 ans et de 1 mois ont été blessés gravement et transportés par hélicoptère au centre hospitalier de Montpellier.

Un homme de 29 ans et une femme de 26 ans, également gravement atteints, ont été évacués par hélicoptère vers le centre hospitalier de Nîmes, après avoir été désincarcérés. Enfin, un homme de 61 ans, moins gravement touché, a été transporté en ambulance au centre hospitalier de Nîmes.

Trois hélicoptères du SAMU envoyés sur place

10 engins et 24 sapeurs-pompiers, dont deux véhicules de désincarcération et une équipe médicale des sapeurs-pompiers, ainsi que trois hélicoptères du Samu ont été engagés sur cette intervention. L’engagement important et coordonné des secours a permis une prise en charge rapide des victimes.

Les secours ont également pris en charge un chien appartenant à la famille et l’ont transporté dans une clinique vétérinaire.

Les causes de l'accident sont inconnues pour l'instant