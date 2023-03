Quatre étudiantes nantaises portent plainte contre des policiers pour attouchements

Quatre étudiantes nantaises portent plainte contre des policiers après un contrôle et des palpations jugées "inappropriées" (photo d'illustration)

Quatre étudiantes portent plainte contre des policiers ce vendredi à Nantes après l'opération de blocage survenue ce mardi 14 mars 2023 porte de la Chapelle, sur le périphérique nantais. Elles décrivent des gestes inappropriés et "à caractère sexuel" de la part des forces de l'ordre, qui venaient contrôler une cinquantaine d'étudiants présents sur place. Leurs parties intimes auraient notamment été palpées lors de ce contrôle. Des propos dégradants et à caractère sexistes et sexuels auraient également été prononcés.

"Elles sont sidérées et choquées" - Maître Aurélie Rolland, avocate de deux des étudiantes

"J'ai reçu dans mon cabinet des jeunes femmes choquées par ce qui leur était arrivé, raconte maître Aurélie Rolland, avocate de deux des étudiantes, toutes âgées d'une vingtaine d'années. Elles sont sidérées par ces gestes extrêmement inadaptés, et sont désormais stressées et anxieuses." Les deux autres étudiantes sont défendues par maître Anne Bouillon.

Le procureur de la République a indiqué que l'IGPN (l'inspection générale de la police nationale) avait été saisi sur cette affaire. Une enquête est en cours.