Quatre femmes gravement blessées dans une collision à Saint-James

Un choc très violent entre deux véhicules a fait quatre blessés graves dans le sud Manche. L'accident a eu lieu ce vendredi vers 19h40 sur la départementale 30 à Saint-James. Les secours ont procédé à la désincarcération de trois personnes et prodigué les gestes de premiers secours. Les victimes ont été transportées vers des hôpitaux du secteur : trois femmes âgées de 18, 19 et 54 ans ont été transportées en ambulances respectivement vers le CHU de Rennes et les hôpitaux de Saint-Malo et Avranches. La quatrième victime, une jeune fille de 15 ans, a été héliportée au CHU de Caen. L'opération a mobilisé 25 pompiers.