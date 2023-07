Quatre garçons passés à tabac à Camblanes-et-Meynac : prison ferme pour les agresseurs

Des coups de pieds, de poings et de marteau. " Deux minutes 20 d'hyperviolence" selon les mots du procureur de la république de Bordeaux, rapporte le journal sud ouest. Une véritable expédition punitive, immortalisée par les caméras de vidéo-surveillance de Camblanes-et-Meynac, au sud de Latresne, dans la nuit du 29 au 30 avril dernier. Quatre jeunes garçons âgés de 17 et 18 ans passés à tabac, devant la salle de fête de la commune, par une vingtaine d'autres jeunes venus dans quatre voitures en convoi de Cenon. Pour quel mobile ? L'audience n'a pas permis de le démontrer : "une histoire de filles, de quartiers ou de stupéfiants, la loi du silence prévaut, ultime lâcheté" estime le procureur. Sur la vingtaine de jeunes, neuf ont été identifiés et jugés devant le tribunal de Bordeaux. Ils sont condamnés à des peines allant de dix-huit mois à trois ans de prison ferme.

