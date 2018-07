Quatre Gardois ont reçu une médaille d'honneur pour avoir sauvé une mère et ses enfants de la noyade en février dernier. Leur voiture était tombée dans le Vistre. Témoignages.

Géraldine et ses quatre sauveurs ont gardé contact depuis l'accident.

Vauvert, France

Ils se sont jetés à l'eau, au péril de leur propre vie. Brice Uriol, Kevin Mennesson, Florian Rocha et Nicolas Mysiorska ont été récompensés mercredi 11 juillet à Nîmes. Le préfet du Gard, Didier Lauga, leur a remis une médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement.

Le 23 février dernier, ces quatre jeunes gens ont sauvé de la noyade une mère et ses enfants de 2 et 5 ans. Les victimes étaient bloquées dans leur véhicule qui a plongé dans le Vistre. En cause, une collision avec une voiture arrivant en sens inverse sur un pont à Vauvert. La mère de famille a perdu le contrôle de son véhicule. Ses sauveurs, qui circulaient juste derrière, ont vu la scène. Ils ne se connaissaient pas entre eux, mais n'ont pas hésité. Ensemble, ils ont sauvé la famille de la noyade.

Brice et Kevin ne se considèrent pas comme des héros. Copier

Géraldine et ses quatre anges gardiens racontent la scène. Copier

Trois mois plus tard, un accident similaire a tourné au drame. Une mère et sa fille de 10 ans n'ont pas survécu après la chute de leur voiture dans le Vistre, sur la commune du Cailar.